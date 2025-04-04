В Германии пенсионерка оказалась заперта в супермаркете ― и всю ночь пила, курила и воровала

В немецком городе Вольфратсхаузен 73-летняя женщина провела ночь в супермаркете, где ее случайно заперла охрана. Как сообщает Bild, правоохранители были весьма удивлены, узнав, чем она занималась в это время.
Согласно полицейскому отчету, пенсионерка набила свои сумки и чемоданы товарами на тысячи евро. Кроме того, она выкурила сигарет и выпила алкоголя на 100 евро. В довершение всего она справила нужду прямо в торговом зале. Из‑за этого часть товаров с полок пришлось уничтожить.
Судя по всему, женщина слишком поздно поняла, что оказалась запертой в магазине. Она попыталась выбраться, но лишь повредила дверь.
Причем эта дама уже была знакома персоналу магазина. Ранее она вела себя в нем неподобающим образом, из‑за чего ей запретили посещать супермаркет. Помимо этого, женщина находится под судебной опекой.
Однако ночные приключения не сильно потревожили пенсионерку. Когда сотрудники магазина ее обнаружили, она была в хорошей физической форме. Медицинская помощь ей не понадобилась. Какое наказание может получить пожилая хулиганка, пока неизвестно.