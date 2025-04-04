В Германии пенсионерка оказалась заперта в супермаркете ― и всю ночь пила, курила и воровала

Согласно полицейскому отчету, пенсионерка набила свои сумки и чемоданы товарами на тысячи евро. Кроме того, она выкурила сигарет и выпила алкоголя на 100 евро. В довершение всего она справила нужду прямо в торговом зале. Из‑за этого часть товаров с полок пришлось уничтожить.