«Умер, завели, динамика положительная»: Паша Техник пережил клиническую смерть

Паша Техник пережил клиническую смерть. Об этом сообщает проект «Выжившие».
«Умер, завели, динамика положительная», — говорится в заявлении. Сейчас близкие принимают решение о транспортировке Техника вертолетом в Бангкок. Однако, согласно прогнозам, риск смерти при перевозке составляет 80%.
«Госпиталь, в котором он находится, не дает добро на транспортировку, а завтра у них вообще выходные до понедельника. В данный момент идет сложное принятие решения российским специалистом», — пишут «Выжившие».
Паша Техник попал в тяжелом состоянии в тайскую больницу в конце марта. Там его ввели в искусственную кому. Чем именно вызвано отравление рэпера, не уточняется.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, что недавно Техник получил тяжелое отравление запрещенными веществами, после чего ему потребовалась помощь врачей. Бывшая жена артиста Ева Карицкая опубликовала скриншот переписки, где менеджер Техника говорит, что тот «выпил сироп или что‑то там» и теперь под капельницей.