«Умер, завели, динамика положительная»: Паша Техник пережил клиническую смерть

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, что недавно Техник получил тяжелое отравление запрещенными веществами, после чего ему потребовалась помощь врачей. Бывшая жена артиста Ева Карицкая опубликовала скриншот переписки, где менеджер Техника говорит, что тот «выпил сироп или что‑то там» и теперь под капельницей.