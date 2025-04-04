Всем актерам «Белого лотоса» платят одинаковый гонорар

«В „Белом лотосе“ все находятся в равных условиях. У всех одинаковый гонорар, а имена в титрах идут в алфавитном порядке. Поэтому в проект приходят люди, которым он действительно интересен, а не те, кто, как говорится в „Холостяке“, здесь не по любви», — отметил продюсер.