Всем актерам «Белого лотоса» платят одинаковый гонорар

Продюсер «Белого лотоса» Дэвид Бернард рассказал в интервью The Hollywood Reporter, что всем актерам сериала платят одинаковую зарплату.
«В „Белом лотосе“ все находятся в равных условиях. У всех одинаковый гонорар, а имена в титрах идут в алфавитном порядке. Поэтому в проект приходят люди, которым он действительно интересен, а не те, кто, как говорится в „Холостяке“, здесь не по любви», — отметил продюсер.
Такую практику Бернард, создатель сериала Майк Уайт и HBO ввели еще во время съемок первого сезона — в конце 2020 года на Гавайях, в разгар пандемии COVID: «Мы придумали ее тогда, потому что на шоу просто не было денег».
По данным THR, актеры сериала зарабатывают около 40 тыс. долларов за эпизод. Таким образом, за третий сезон шоу звездам заплатили примерно 320 тыс. долларов.
Бернард рассказал, что, когда он вел переговоры о роли Рика Хатчетта с Вуди Харрельсоном для третьего сезона «Белого лотоса», актер пытался увеличить свой гонорар у Дэвида Заслава из Warner Bros. Discovery, но безуспешно. Тем не менее он согласился на роль. Однако конфликты с расписанием заставили его уйти, и его заменил Уолтон Гоггинс из «Фоллаута».