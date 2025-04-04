Из Москвы в Петербург запустили вагон-гостиницу

«Такая услуга может понадобиться деловым туристам, а именно очень уставшим деловым туристам, которые провели сложные переговоры в Москве и теперь им предстоят такие же сложные переговоры. Им надо полежать, отдохнуть, сходить в душ, походить, все это в поезде, время очень ограничено. Не думаю, что такая цена является приемлемой. Есть „Сапсан“, это достаточно быстрый поезд, и благодаря этому можно в течение одного дня провести встречи в Москве и в Петербурге, но цены значительно ниже», ― отметил он.