Из Москвы в Петербург запустили вагон-гостиницу

Между Москвой и Петербургом запустили вагон-гостиницу с билетами от 300 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Гранд Сервис Экспресс».
В вагоне-гостинице есть двуспальная кровать, индивидуальная душевая, купе с диванами и общая зона со столом, диваном и стульями. Обычно такие вагоны используются в перевозках под заказ, но компания решила попробовать их в регулярном рейсе.
Для гостей «Гранд Экспресса» также предлагаются бизнес-залы, трансфер в пределах МКАД и КАД, завтрак и ужин.
На сайте поезда говорится, что их еда не уступает многим московским и петербургским ресторанам. В меню ― блюда русской и европейской кухни, есть вегетарианские позиции.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин сомневается, что новая услуга будет востребована.
«Такая услуга может понадобиться деловым туристам, а именно очень уставшим деловым туристам, которые провели сложные переговоры в Москве и теперь им предстоят такие же сложные переговоры. Им надо полежать, отдохнуть, сходить в душ, походить, все это в поезде, время очень ограничено. Не думаю, что такая цена является приемлемой. Есть „Сапсан“, это достаточно быстрый поезд, и благодаря этому можно в течение одного дня провести встречи в Москве и в Петербурге, но цены значительно ниже», ― отметил он.