Изучение авиакатастроф в трейлере «Рептилии» Нейтан Филдер

HBO опубликовал трейлер второго сезона сериала «Репетиция». Его премьера состоится 29 апреля.
По сюжету сериала Нейтан Филдер помогает обычным людям подготовиться к самым важным моментам жизни, репетируя их в тщательно продуманных симуляторах, созданных по его собственному дизайну. Филдер играет главную роль — его персонажа тоже зовут Нейтан Филдер.
Во втором сезоне он берется за авиакатастрофы. «Я изучал катастрофы коммерческой авиации в качестве хобби и начал замечать тревожную закономерность в причинах этих крушений», — говорит он в трейлере.
Филдер считает, что ролевые игры могут улучшить управление воздушным движением и предотвратить катастрофы. Поэтому он создает копию аэропорта на звуковой сцене и привлекает актеров и пилотов для эксперимента.
В конце ролика Филдер наблюдает за огненной смоделированной авиакатастрофой, в которой актеры играют тяжелораненых жертв. Один из них кричит: «Помогите», но режиссер не обращает на это никакого внимания.
Филдер не только исполнят главную роль, но и выступат в качестве сценариста, режиссера и исполнительного продюсера. Премьера сериала в жанре мокьюментари состоялась в 2021 году. Критики высоко оценили «Репетицию»: 95% на Rotten Tomatoes и 86 баллов из 100 на Metacritic.