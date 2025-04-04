Российские онлайн-кинотеатры значительно сократили выпуск оригинальных сериалов

Число новых оригинальных сериалов, выпущенных российскими онлайн-кинотеатрами в первом квартале 2025 года, сократилось год к году на 40%, до 24 премьер. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «Газпром-медиа холдинга».