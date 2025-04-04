Российские онлайн-кинотеатры значительно сократили выпуск оригинальных сериалов

Число новых оригинальных сериалов, выпущенных российскими онлайн-кинотеатрами в первом квартале 2025 года, сократилось год к году на 40%, до 24 премьер. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «Газпром-медиа холдинга».
При этом значительная часть премьер выходила на нескольких платформах одновременно. Например, сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» стартовал в январе на Wink и «Кинопоиске» одновременно.
«Если исключить вышеназванные премьеры, проанализировав только запуски на одной площадке, получим всего 17 оригинальных премьер в 2025 году против 25 годом ранее», — отметила директор департамента по исследованиям ГПМХ Дарья Пугачева.
В среднем на каждой платформе выходят по два-три эксклюзивных проекта за квартал. Лидером по числу оригинальных сериалов в первом квартале стал Okko (пять релизов). За ним идут Kion (четыре премьеры) и Premier (три).
Сокращение числа эксклюзивных проектов Пугачева связывает с экономией в их инвестирование, ориентацией в сторону совместного производства и практикой продажи уже готового сериала сразу на несколько площадок.