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Лило спорит со Стичем в новом отрывке из киноадаптации

Сегодня в 06:56
Фото: Disney

Disney представила отрывок из предстоящей киноадаптации мультфильма «Лило и Стич». Картина выйдет в зарубежный прокат 23 мая 2025 года.

В видео демонстрируется игровая динамика между персонажами. Сцена происходит после драки Лило на уроке хулы. Вынужденная прийти на работу к Нани, Лило наблюдает за ее новой «собакой», и все заканчивается тем, что ей брызгают в лицо из пистолета с газировкой.

Сюжет перезагрузки «Лило и Стич», как и оригинал, рассказывает о шестилетней Лило и ее старшей сестре Нани, которые живут на Гавайях и неожиданно находят голубое инопланетное существо по прозвищу Стич.

В роли Лило дебютирует актриса Майя Кеалоха, Нани играет юная Сидни Элизабет Агудонг, а ее возлюбленного Дэвида Кавену — актер-новичок Кахьяу Мачадо.

В ленте также снимаются Зак Галифианакис (доктор Джамба Джукиба) и Билли Магнуссен (агент Пликли). Стича вновь озвучил автор мультфильма «Лило и Стич» Крис Сандерс.

Режиссером фильма выступил номинированный на премию «Оскар» режиссер Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценарий написал Крис Кеканиокалани Брайт. Дэн Линь и Джонатан Эйрих из Rideback выступили продюсерами, а Райан Холприн, Том К.Пейцман и Луи Провост — исполнительными продюсерами.

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