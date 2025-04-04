Лило спорит со Стичем в новом отрывке из киноадаптации

В видео демонстрируется игровая динамика между персонажами. Сцена происходит после драки Лило на уроке хулы. Вынужденная прийти на работу к Нани, Лило наблюдает за ее новой «собакой», и все заканчивается тем, что ей брызгают в лицо из пистолета с газировкой.