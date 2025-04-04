Появились первые кадры из «Зверополиса 2»

Disney опубликовал первые кадры из самого ожидаемого мультфильма года «Зверополис 2».
На первом снимке изображены змей (Ке Хью Куан), а также лис Ник (Джейсон Бейтман) и зайчиха Джуди (Джиннифер Гудвин), которые охотятся за ним.
А на втором — квокк-терапевт по имени Фаззби, которого сыграла Квинта Брансон. Ник и Джуди вынуждены посещать ее групповые занятия для пар с дисфункциональными отношениями.
Ранее стало известно, что комик Форчун Феймстер озвучила бобра по имени Нибблс, а Шакира вернулась к роли Газели и даже написала для фильма новую оригинальную песню.
Оригинальный «Зверополис» вышел на экраны в 2016 году. Мультфильм заработал в прокате более 1 млрд долларов и породил сериал «Зверополис+», каждый эпизод которого посвящен отдельному персонажу вселенной, включая главную героиню мультфильма — зайчиху Джуди Хоппс.