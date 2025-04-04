Сериал «Новичок» с Нэйтаном Филлионом продлили на восьмой сезон

ABC продлил на восьмой сезон сериал «Новичок». Об этом сообщает Deadline.
Ожидается, что в продолжении будет 18 эпизодов. К главной роли Джона Нолана вернется Нэйтан Филлион («Касл»).
Несмотря на свою продолжительность, «Новичок» показывает уверенный рост. В прошлом месяце сериал собрал самую большую аудиторию — 8,25 млн зрителей за три дня. Полицейская драма также демонстрирует хорошие результаты на стриминге Hulu.
Сериал рассказывает о самом старом новичке в полиции Лос-Анджелеса, который использует свой жизненный опыт, решительность и чувство юмора, чтобы не отставать от коллег на 20 лет младше его.
Теперь, оправившись от огнестрельного ранения и ощущая последствия своего возраста, Джон и команда принимают двух новичков и продолжают охоту за двумя опасными беглыми заключенными.
Вместе с «Новичком» телеканал продлил «Анатомию Грей» на 22 сезон, «9-1-1» — на девятый, «Уилла Трента» — на четвертый и «Смену передач» — на второй.