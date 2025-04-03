Японский политик получила 8000 угроз из‑за поста о бесплатных прокладках в общественных туалетах

Тысячи электронных писем на почту ассамблеи Миэ прислали с одного и того же адреса. Они гласили: «Я убью члена ассамблеи Аяку Есиду, которая не носит с собой прокладки для экстренных случаев, хотя она достаточно взрослая, чтобы это понимать!».