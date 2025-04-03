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Японский политик получила 8000 угроз из‑за поста о бесплатных прокладках в общественных туалетах

Вчера в 20:24
Аяка Есида Фото: @ayaka_yoshi_da3/X

Японский политик Аяка Есида получила около 8000 одинаковых сообщений с угрозами после того, как предложила сделать гигиенические прокладки в общественных туалетах бесплатными. Гневные электронные письма приходили примерно каждую минуту на протяжении почти четырех дней, пишет South China Morning Post.

27-летняя Есида работает депутатом Коммунистической партии Японии и членом ассамблеи префектуры Миэ. 25 марта она выложила в своих соцсетях пост: «Я хочу, чтобы гигиенические прокладки, как и туалетная бумага, были доступны везде». Ее публикация стала активно обсуждаться и порицаться.

Тысячи электронных писем на почту ассамблеи Миэ прислали с одного и того же адреса. Они гласили: «Я убью члена ассамблеи Аяку Есиду, которая не носит с собой прокладки для экстренных случаев, хотя она достаточно взрослая, чтобы это понимать!».

31 марта Есида, выступая на пресс-конференции, заявила, что угрозы ее напугали и «помешали работе в ассамблее». Она обратилась в полицию, где уже начали расследование.

Тем временем в Шотландии с 2022 года прокладки и тампоны бесплатные по закону. Страна стала первой в мире, где заработала подобная инициатива.

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