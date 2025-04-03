Разработку игрового ремейка «Рапунцель» приостановили

«Рапунцель» поставили на паузу из‑за довольно неутешительного релиза киноадаптации «Белоснежки», утверждает THR. Фильм собрал всего 69 млн долларов в США и 145 млн долларов по всему миру при бюджете в 270 млн, который стал еще больше из‑за забастовок в Голливуде 2023 года. Экранизацию сказки не возымела успеха ни у зрителей, ни у критиков.