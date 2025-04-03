Разработку игрового ремейка «Рапунцель» приостановили

Disney приостановила разработку лайв-адаптации мультфильма «Рапунцель: Запутанная история». Проект поставили на пауза из‑за реакции на фильм «Белоснежка», сообщает The Hollywood Reporter (THR).
Экранизация «Рапунцель» 2010 года находилась в активной разработке с конца 2024-го, пишет THR. Режиссером должен был стать Майкл Грейси («Величайший шоумен»), а сценарий написала Дженнифер Кейтин Робинсон («Тор: Любовь и гром»).
«Рапунцель» поставили на паузу из‑за довольно неутешительного релиза киноадаптации «Белоснежки», утверждает THR. Фильм собрал всего 69 млн долларов в США и 145 млн долларов по всему миру при бюджете в 270 млн, который стал еще больше из‑за забастовок в Голливуде 2023 года. Экранизацию сказки не возымела успеха ни у зрителей, ни у критиков.
Что будет с экранизацией «Рапунцель» дальше, пока неизвестно. Disney готовится к выпуску двух новых лайв-экшн-ремейков — «Лило и Стича» и «Моаны». THR предвещает им более теплый прием в сравнении с «Белоснежкой».