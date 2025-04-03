В РФ создадут базу трудных подростков

«Нужно объединить информацию из всех существующих региональных информационных систем по контролю подростков. В их наполнении сегодня участвуют помимо полиции десятки разных ведомств. Взаимодействие между ними очень сложное, в некоторых регионах оно до сих пор происходит только на бумаге. Эффективность такой работы очень низкая. В связи с этим и создается единая электронная федеральная система», — заявил автор законопроекта и глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.