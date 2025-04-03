В РФ создадут базу трудных подростков

Правительство РФ поручило Минпросвещения создать государственную систему с информацией о несовершеннолетних беспризорниках, попрошайках, нарушителях и подростках, совершающих «антиобщественные действия». Срок запуска базы установлен на 1 декабря вместо запланированного 1 мая, сообщает «Коммерсант».
Минпросвещения станет федеральным оператором системы «профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В ней будет собираться статистика обо всех подростках, употребляющих алкоголь и наркотики; совершивших преступления, административные правонарушения или «антиобщественные действия»; занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, а также не обучающихся в школах или сбежавших из семей либо приютов. В систему также занесут данные о родителях, которые не исполняют обязанности по содержанию и воспитанию.
Передавать данные в систему будут органы внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних (КНД), школы, приюты, органы опеки и соцзащиты, учреждения культуры и спорта, центры временного содержания несовершеннолетних нарушителей, воспитательные колонии, следственные изоляторы и уголовно-исполнительные инспекции.
«Нужно объединить информацию из всех существующих региональных информационных систем по контролю подростков. В их наполнении сегодня участвуют помимо полиции десятки разных ведомств. Взаимодействие между ними очень сложное, в некоторых регионах оно до сих пор происходит только на бумаге. Эффективность такой работы очень низкая. В связи с этим и создается единая электронная федеральная система», — заявил автор законопроекта и глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
База создается после принятия закона в августе 2024 года. В связи с этим также создается система наставников, которые будут работать с трудными подростками и организовывать их досуг. Подбором наставников станут заниматься КНД, используя новую базу данных.
Изначально запуск базы трудных подростков планировался на 1 мая, но дедлайн перенесли на 1 декабря.