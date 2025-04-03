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Таксист в Москве потребовал 19 тыс. рублей за дорогу от аэропорта

Сегодня в 16:54
Фото: Полпредство Бурятии в Москве/Telegram

В Москве таксист потребовал от пассажирок 19 тыс. рублей за поездку от аэропорта Домодедово. После обращения в полицию перевозчик снизил цену, сообщается в телеграм-канале полпредства Бурятии в Москве.

Женщина, которая ищет без вести пропавшего сына, и волонтерка из Бурятии собирались доехать до гостиницы на проспекте Мира. На приложенном к посту снимке видно экран телефона со счетчиком и указанием стоимости услуг: подача — 500 рублей, время поездки (1 час 15 минут) — 11 293 рубля, расстояние (47,8 километров) — 7 176 рублей. Суммарно у таксиста вышло 18 970 рублей.

«К сожалению, наши земляки очень часто сталкиваются с недобросовестными автоперевозчиками, которые выставляют тарифы за проезд в десятки раз выше реальной стоимости. На удочку аферистов клюют в том числе бойцы СВО и их родственники», — заявили в полпредстве Бурятии в Москве.

Таксист согласился снизить цену до 5 тыс. рублей после звонка пассажиров в полицию, добавили в представительстве. Там назвали перевозчика мошенником и призвали пользоваться агрегаторами такси.

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