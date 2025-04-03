Таксист в Москве потребовал 19 тыс. рублей за дорогу от аэропорта

«К сожалению, наши земляки очень часто сталкиваются с недобросовестными автоперевозчиками, которые выставляют тарифы за проезд в десятки раз выше реальной стоимости. На удочку аферистов клюют в том числе бойцы СВО и их родственники», — заявили в полпредстве Бурятии в Москве.