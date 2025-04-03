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Убийства студенток в Италии привели к протестам и призывам к «культурному восстанию»

Сегодня в 15:44
Фото: из соцсетей Римского университета, Университета Мессины

В Италии проходят протесты после убийства двух студенток. В марте власти приняли законопроект о пожизненном сроке за фемицид, сообщает The Guardian.

22-летняя студентка биомедицинского факультета Университета Мессины Сара Кампанелла получила ножевое ранение на автобусной остановке днем 31 марта. Она умерла на пути в больницу. В убийстве признался 27-летний однокурсник Стефано Архентино. Прокурор Антонио Д’Амато заявил, что студент преследовал девушку с момента ее поступления два года назад.

Второе убийство произошло 2 апреля в Риме. Тело 22-летней студентки факультета статистики Римского университета Иларии Сулы обнаружили в чемодане за пределами города. Она пропала без вести 23 марта и, как сообщается, была зарезана. Ее бывший бойфренд, 23-летний Марк Сэмсон, проходит допросы в полиции по подозрению в убийстве и сокрытии тела.

После этого в Мессине, Риме и других итальянских городах вспыхнули протесты. Ректор Римского университета Антонелла Полимени назвала убийство Сулы «ужасным и жестоким фемицидом, который лишил из дара речи и принес горе». «Мы больше не должны стоять в стороне и наблюдать за случаями фемицида», — добавила она.

В Университете Мессины прошла минута молчания в память о Кампанелле. Ректор Джованна Спатари поделилась, что студенты «встревожены очередным эпизодом фемицида».

Секретарь правоцентристской партии Noi Moderati Мара Карфанья призвала к «культурному восстанию». По ее мнению, развитие итальянского общества не поспевает за совершенствованием законодательства, которое в Италии «более продвинутое, чем в других странах». «В культурном плане нам не удалось развиваться с той же скоростью», — заключила она.

Депутаты Демократической партии Италии призвали к «решительным превентивным мерам», чтобы остановить «непрерывное убийство женщин». Они предложили приступить к изменениям с начальной школы.

В марте правительство Италии одобрило законопроект, который впервые ввел юридическое определение фемицида в уголовное право. За это преступление грозит пожизненное заключение. Законодатели также ужесточил наказание за преследование, сексуализированное насилие и «порноместь».

Новые законы приняли после бурной реакции общественности на убийство Джулии Чеккеттин, 22-летней студентки. Виновным в преступлении оказался ее бывший парень Филиппо Туретта, которого приговорили к пожизненному заключению.

В 2024 году в Италии зафиксировали 113 случаев фемицида, из которых 99 были совершены родственниками, бойфрендами или бывшими. Число убийств женщин в стране с начала года достигло 11.

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