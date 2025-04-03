Убийства студенток в Италии привели к протестам и призывам к «культурному восстанию»

После этого в Мессине, Риме и других итальянских городах вспыхнули протесты. Ректор Римского университета Антонелла Полимени назвала убийство Сулы «ужасным и жестоким фемицидом, который лишил из дара речи и принес горе». «Мы больше не должны стоять в стороне и наблюдать за случаями фемицида», — добавила она.