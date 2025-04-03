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Лиам Нисон притворяется маленькой девочкой в тизере «Голого пистолета»

Сегодня в 17:43
Фото: Paramount Pictures/YouTube

Paramount Pictures выпустил первый тизер ремейка «Голого пистолета». Премьера комедии состоится 1 августа.

Главную роль в картине исполнил Лиам Нисон — он сыграет лейтенанта Фрэнка Дребина-младшего. «Только один человек обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицию и спасти мир», — говорится в анонсе фильма.

Видео: Paramount Pictures/YouTube

Также в актерский состав вошли Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Си Си Эйч Паундер, Кевин Дюран, Коди Роудс, Лиза Коши, Эдди Юй и Дэнни Хьюстон.

Режиссером выступил Акива Шаффер, известный по музыкальным скетчам «SNL» в составе Lonely Island, а продюсером — создатель «Гриффинов» и «Теда» Сет МакФарлейн.

Оригинальный «Голый пистолет» Дэвида Цукера вышел в 1988 году. Главную роль в пародийном детективе исполнил ныне покойный Лесли Нильсен. В 1991 году в прокат вышла вторая часть «Голый пистолет-2½: Запах страха», а в 1994-м —заключительная картина трилогии «Голый пистолет 33 и ⅓: Последний выпад».

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