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Universal представил трейлер хоррора «М3ГАН 2.0»

Сегодня в 16:38
Фото: Universal Pictures/YouTube

Universal Pictures показала дебютный трейлер «М3ГАН 2.0». Премьера продолжения популярного научно-фантастического хоррора состоится 27 июня.

В сиквеле героиня первой части Джемма (Эллисон Уильямс) — теперь популярная писательница — выступает за государственный контроль над ИИ. Однако вскоре Джемма и ее племянница Кэди (Вайолет Макгроу) обнаруживают, что технологии создания М3ГАН были украдены для конструирования военного оружия под названием «Амелия». Джемме предстоит столкнуться с необходимостью воскрешения М3ГАН, чтобы помочь уничтожить «Амелию».

Видео: Universal Pictures/YouTube

К своим ролям также вернутся Брайан Джордан Альварес и Джен Ван Эппс, а в режиссерское кресло — Джерард Джонстоун. К касту сиквела примкнут Аристотель Атари («Хитрости»), Тимм Шарп («Перси Джексон и Олимпийцы») и Джемейн Клемент («Реальные упыри»).

Первая часть стала неожиданным хитом проката, собрав более 180 млн долларов по всему миру при бюджете в 12 млн.

Помимо сиквела, создатели франшизы также планируют спин-офф «Соулм8йт». Эротический триллер расскажет о мужчине, который «приобретает андроида с ИИ, чтобы справиться с утратой недавно умершей жены. В попытке создать действительно чувствующего партнера, он невольно превращает безвредного робота в смертоносное существо». Премьера запланирована на 2 января 2026 года.

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