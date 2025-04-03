Universal представил трейлер хоррора «М3ГАН 2.0»

В сиквеле героиня первой части Джемма (Эллисон Уильямс) — теперь популярная писательница — выступает за государственный контроль над ИИ. Однако вскоре Джемма и ее племянница Кэди (Вайолет Макгроу) обнаруживают, что технологии создания М3ГАН были украдены для конструирования военного оружия под названием «Амелия». Джемме предстоит столкнуться с необходимостью воскрешения М3ГАН, чтобы помочь уничтожить «Амелию».