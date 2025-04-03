Бориса Надеждина признали банкротом

«Это было просто финансирование избирательной кампании, которое спонсор попросил оформить как кредит. И договоренность была, что эта история закончится внутри этого банка. Я вообще просто забыл про эту историю. А потом банк лопнул, и на его развалинах АСВ нашло расписку. <…> Ну и, соответственно, спустя семь лет после того, как они нашли расписку, они ее предъявили в суд. При этом накрутив совершенно безумные проценты», — сказал Надеждин.