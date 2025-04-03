Бориса Надеждина признали банкротом

Арбитражный суд Московской области признал банкротом политика Бориса Надеждина. Этого требовало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выступающее от имени Росэнергобанка, сообщает RTVI.
В отношении Надеждина открыта процедура реструктуризации долгов, общая сумма которых оценивается в 77,4 млн рублей.
«Есть такая фраза: „По форме — правильно, а по сути — издевательство“. <…> Если говорить по сути дела <…> — как такое вообще возможно, когда в 2017-м году банк как бы „закончился“, в котором я кредит брал, а сейчас внезапно „вспомнили“», — прокомментировал Надеждин решение суда.
Иск о банкротстве Надеждина в мае 2024-го подало Агентство страхования вкладов, выступающее конкурсным управляющим ликвидированного Росэнергобанка. 12 сентября суд открыл в отношении политика процедуру реструктуризации долгов. Из всей суммы основной долг составляет 26,2 млн рублей, остальное — проценты и пени.
Надеждин говорил, что долг появился из‑за избирательной кампании партии «Правое дело», которая проводилась в 2011 году, а взятые в долг деньги были потрачены на расчеты с агитаторами. Политик не исключает, что подача иска связана с его попыткой участвовать в выборах президента РФ в 2024 году.
«Это было просто финансирование избирательной кампании, которое спонсор попросил оформить как кредит. И договоренность была, что эта история закончится внутри этого банка. Я вообще просто забыл про эту историю. А потом банк лопнул, и на его развалинах АСВ нашло расписку. <…> Ну и, соответственно, спустя семь лет после того, как они нашли расписку, они ее предъявили в суд. При этом накрутив совершенно безумные проценты», — сказал Надеждин.
По словам политика, он не видит вариантов, которые позволили бы изменить это решение суда.
«Коммерсант» писал, что экс-глава Росэнергобанка Константин Шварц часто помогал Надеждину с деньгами на выборах, но в 2011 году попросил оформить финансовую помощь как кредит. Политик взял 200 тыс. долларов под минимальные проценты (7,5% годовых) и без определенного срока погашения. В течение следующих лет кредит продлевался. В 2017-м банк лишили лицензии, Шварц пропал, а долг перешел к АСВ. Сам же Надеждин вернуть долг не мог: «Единственным стабильным источником [на тот момент] дохода стала пенсия по инвалидности».