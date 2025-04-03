Вышел трейлер перезапуска «Финеса и Ферба»

Disney выпустил первый трейлер первого за 10 лет сезона мультфильма «Финес и Ферб». Его премьера состоится 5 июня.
Согласно официальному описанию, «новый сезон расскажет об изобретательных сводных братьях, которые снова развлекают себя на летних каникулах».
«Кэндис как никогда наполнена решимостью наконец поймать своих младших братьев, в то время как их питомец утконос, Перри, продолжает вести двойную жизнь как элегантный Агент P, чья единственная миссия — помешать доктору Дофеншмирцу захватить триштатский район», — гласит анонс.
Оригинальный «Финес и Ферб» выходил на протяжении на протяжении четырех сезонов с 2007 по 2015 годы. Сериал был удостоен «Эмми» и породил несколько спин-оффов и полнометражных фильмов.
Шоу рассказывает о двух супергениальных сводных братьях, Финесе и Фербе (Винсент Мартелла и Томас Броди-Сэнстер), которые посвящают свои летние каникулы созданию сложных механизмов и отправляются в фантастические приключения. Их свободолюбивый энтузиазм по поводу нелепых, а часто и опасных развлечений превращает жизнь сестры Финеса, Кэндис (Эшли Тисдейл), в настоящий кошмар, и она не остановится ни перед чем, чтобы донести на мальчиков их маме (Кэролайн Риа). У них также есть питомец утконос, Перри (Ди Брэдли Бейкер), который ведет двойную жизнь как супер-шпион.
Помимо Тисдейл, Мартеллы, Бейкера и Риа, в перезапуске вернутся актеры и создатели сериала Джефф Марш и Дэн Повенмайер, а также Элисон Стоунер. Дэвид Эриго-младший, который играл Ферба в фильме «Кэндис против Вселенной», вернется к своей роли в новом сезоне.