Вышел трейлер перезапуска «Финеса и Ферба»

Шоу рассказывает о двух супергениальных сводных братьях, Финесе и Фербе (Винсент Мартелла и Томас Броди-Сэнстер), которые посвящают свои летние каникулы созданию сложных механизмов и отправляются в фантастические приключения. Их свободолюбивый энтузиазм по поводу нелепых, а часто и опасных развлечений превращает жизнь сестры Финеса, Кэндис (Эшли Тисдейл), в настоящий кошмар, и она не остановится ни перед чем, чтобы донести на мальчиков их маме (Кэролайн Риа). У них также есть питомец утконос, Перри (Ди Брэдли Бейкер), который ведет двойную жизнь как супер-шпион.