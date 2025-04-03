Стивен Содерберг работает над идеей сиквела «Заражения» в постковидной эпохе

Создатель «Одиннадцати друзей Оушена» и «Траффика» Стивен Содерберг рассказал, что работает над сиквелом к своему фильму «Заражение», который вновь стал популярным во время пандемии COVID-19.
«Мы об этом говорим и придумали несколько ужасающих идей. Я думаю, что сюжет должен быть таким, чтобы он не казался предсказуемым», — поделился режиссер в подкасте «One Decision».
«Я не хочу пытать людей. Есть такие сценарии, которые я бы назвал безответственными. Знаете, я бы сказал: „Это большая идея, но я не уверен, что хочу ее выпускать, честно говоря“. Я думаю об этом», — добавил Содерберг.
Картина «Заражение» вышла в 2011 году. Главные роли в ней исполнили Мэтт Деймон, Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу, Лоренс Фишберн, Кейт Уинслет и Марион Котийяр. Лента рассказывает о международной организации врачей, которая совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельного вируса.
Фильм вернулся в центр внимания зрителей в начале 2020 года, после начала пандемии COVID-19. В Великобритании благодаря тогдашнему министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку фильм Содерберга даже повлиял на политику в области вакцин.
В то время Скотт З.Бернс, который написал «Заражение», рассказал NPR, что он и Содерберг хотели изобразить «правдоподобный» всплеск эпидемии, «а не голливудскую гиперболизацию».
«Мы пытались не только рассказать историю, которая была бы правдоподобной с точки зрения науки, но и показать, как на такое может отреагировать наш мир. Именно поэтому на постере фильма написано „Страх быстрее вируса“», — сказал сценарист Скотт З.Бернс.
«В фильме они нашли вакцину быстрее, чем это было возможно в той реальности. Однако через несколько лет, до начала пандемии COVID, новые технологии позволили создать вакцину за шокирующе короткий срок. Я имею в виду, что научное сообщество знало, что происходит в Ухани в ноябре, а к январю у них уже была рабочая вакцина. Просто безумно, как быстро это произошло и как много жизней было спасено. В то время, когда мы снимали „Заражение“, на это потребовалось бы три-четыре года», — прокомментировал Содерберг.