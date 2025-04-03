Стивен Содерберг работает над идеей сиквела «Заражения» в постковидной эпохе

«В фильме они нашли вакцину быстрее, чем это было возможно в той реальности. Однако через несколько лет, до начала пандемии COVID, новые технологии позволили создать вакцину за шокирующе короткий срок. Я имею в виду, что научное сообщество знало, что происходит в Ухани в ноябре, а к январю у них уже была рабочая вакцина. Просто безумно, как быстро это произошло и как много жизней было спасено. В то время, когда мы снимали „Заражение“, на это потребовалось бы три-четыре года», — прокомментировал Содерберг.