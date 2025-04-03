США запретили своим чиновникам в КНР встречаться и заниматься сексом с китайцами

Правительство США запретило своим госслужащим в КНР вступать в романтические и сексуальные отношения с китайцами. Источники Associated Press (AP) поделились, что в этом аспекте политика ужесточилась до времен холодной войны.
По данным AP, запрет ввел посол США Николас Бернс перед уходом с должности и незадолго до отъезда из Китая в январе. Как пишет газета, в некоторых американских агентствах уже действовали строгие правила, касающиеся личных отношениях с местными жителями, которые между собой называют политикой небратства. Нередко американские дипломаты в других странах встречаются с людьми местного гражданства и заключают с ними браки.
Романтические и сексуальные отношения с гражданами Китая посольства и консульства США начали ограничивать в середине 2024 года, однако именно Бернс запретил их полностью.
Запрет распространяется на миссии США в материковом Китае, включая посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухани, а также на американское консульство в Гонконге. Он не распространяется на американцев, работающих за пределами КНР. Исключения сделаны для тех, кто уже вступил в любовные отношения с китайским гражданином, но правила могут поменять — и тогда госслужащему придется либо разорвать эту связь, либо покинуть работу.
AP со ссылкой на рассекреченные документы Госдепартамента США пишет, что в 1987 году США запретили госслужащим в странах социалистического блока и Китае дружить, встречаться или заниматься сексом с местными жителями, после того как американского морского пехотинца соблазнил шпион в Москве. Ограничения смягчили после распада Советского Союза в 1991 году.
До нового запрета в январе сотрудники США в Китае лишь должны были сообщать начальству о любых интимных контактах с гражданами Китая. По словам дипломатов и разведчиков, американцев на службе информируют о случаях, когда китайские шпионы подсылают дипломатам привлекательных женщин, чтобы разузнать секреты. Они называют этот способ разведки «медовой ловушкой».