США запретили своим чиновникам в КНР встречаться и заниматься сексом с китайцами

Запрет распространяется на миссии США в материковом Китае, включая посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухани, а также на американское консульство в Гонконге. Он не распространяется на американцев, работающих за пределами КНР. Исключения сделаны для тех, кто уже вступил в любовные отношения с китайским гражданином, но правила могут поменять — и тогда госслужащему придется либо разорвать эту связь, либо покинуть работу.