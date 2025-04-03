Маколей Калкин не разговаривает со своим отцом уже 30 лет

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин рассказал в подкасте Sibling Revelry, что не общался с отцом уже более тридцати лет.
В 15 лет актер подал прошение в суд, чтобы лишить отца Кита Калкина и мать Патрицию Брентруп статуса его законных опекунов и закрыть им допуск к трастовому фонду в 40 млн долларов. До совершеннолетия Маколея трастом управлял бухгалтер.
В прошлых интервью Калкин рассказывал, что отец жестоко обращался с ним, что и привело к разрыву отношений. «Я не разговаривал с ним около тридцати с лишним лет. Он этого заслуживает. Он человек, у которого было семеро детей, а теперь у него четверо внуков, и никто из них не хочет иметь с ним ничего общего».
По словам актера, его отец не считает, что сделал что‑то плохое: «Я более чем уверен, что он считает, что мы не правы, а он прав. Он один из тех самовлюбленных, сумасшедших людей».
Сейчас у Калкина двое сыновей, Дакота и Карсон, которых он воспитывает вместе со своей женой Брендой Сонг. Он отметил, что его отношения с Китом определили, каким он хочет быть родителем. «Одним из моих самых ранних воспоминаний о нем была мысль: „Когда я вырасту, вот так я не буду вести себя со своими детьми“. Теперь, когда у меня есть свои дети, это открыло мне глаза. Не могу поверить, что он был таким», — добавил он.