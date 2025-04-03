Маколей Калкин не разговаривает со своим отцом уже 30 лет

Сейчас у Калкина двое сыновей, Дакота и Карсон, которых он воспитывает вместе со своей женой Брендой Сонг. Он отметил, что его отношения с Китом определили, каким он хочет быть родителем. «Одним из моих самых ранних воспоминаний о нем была мысль: „Когда я вырасту, вот так я не буду вести себя со своими детьми“. Теперь, когда у меня есть свои дети, это открыло мне глаза. Не могу поверить, что он был таким», — добавил он.