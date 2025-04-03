В кинотеатре «Москва» состоялась премьера детективного сериала Okko «Гипнозис»

2 апреля в кинотеатре «Москва» состоялась премьера детективного триллера «Гипнозис» о трех друзьях со сверхспособностями. Показ посетили создатели сериала и российские знаменитости.
Зрители увидели первые эпизоды «Гипнозиса» за день до старта в Okko. Предпоказ устроила творческая команда сериала: режиссер Тимофей Жалнин, сценарист Григорий Максимов, продюсеры Александр Сысоев и Гавриил Гордеев, а также актеры Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр, Евгений Коряковский и Анастасия Куимова.
Посмотреть «Гипнозис» пришли друзья создателей и российские знаменитости, в том числе Станислав Черчесов, Елена Николаева, Сергей Дружко, Екатерина Мцитуридзе, Ирина Медведева, Карина Александрова, Анна Богомолова, Денис Виленкин и не только.
«Гипнозис» рассказывает о трех друзьях: частном детективе, обладающем способностью читать мысли, адвокате с даром видеть будущее человека и священнике, которому открыто прошлое. Благодаря своим способностям они довольно неплохо устроились в жизни, но в какой‑то момент их нашел человек, жаждущий мести.
В феврале первый эпизод «Гипнозиса» показали на фестивале контента стриминговых платформ Original+. Триллер получил награду за оригинальный сценарий и специальный дипломом за оригинальный и смелый концепт.
3 апреля «Гипнозис» стартовал в Okko. Зрителей ждут восемь серий по 48 минут.