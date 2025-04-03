В кинотеатре «Москва» состоялась премьера детективного сериала Okko «Гипнозис»

«Гипнозис» рассказывает о трех друзьях: частном детективе, обладающем способностью читать мысли, адвокате с даром видеть будущее человека и священнике, которому открыто прошлое. Благодаря своим способностям они довольно неплохо устроились в жизни, но в какой‑то момент их нашел человек, жаждущий мести.