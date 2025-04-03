Дуэйн Джонсон подтвердил, что пишет книгу для нового фильма Мартина Скорсезе

«Меня привлекла в этом проекте не только экшн-составляющая и напряженность — для меня это личная история. Это не просто история — это часть моего наследия. Моя семья жила в этот период, и я воочию видел сложности наследия, которое осталось после этих событий. Рассказать эту историю — значит отдать дань уважения нашей полинезийской культуре, нашим корням и поделиться скрытой правдой о том, что на самом деле происходило на райских островах», — сказал Джонсон.