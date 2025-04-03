Дуэйн Джонсон подтвердил, что пишет книгу для нового фильма Мартина Скорсезе

Дуэйн Джонсон подтвердил, что вместе с журналистом Ником Билтоном пишет книгу для нового фильма Мартина Скорсезе о гавайской мафии. Новинку выпустит издательство Crown Publishing Group.
В грядущей ленте снимутся Джонсон, Леонардо Ди Каприо и Эмили Блант. Билтон пишет сценарий фильма. Книга рассказывает о Уилфорде Нэппи Пулаве на посту главы «Компании» — печально известного преступного синдиката Гавайев.
По словам Джонсона, для него большая честь стать соавтором книги и рассказать эту историю вместе с Ником. Он отметил, что это не просто история о гангстерах — это история о власти, идентичности и том, что было отнято у гавайского народа.
«Меня привлекла в этом проекте не только экшн-составляющая и напряженность — для меня это личная история. Это не просто история — это часть моего наследия. Моя семья жила в этот период, и я воочию видел сложности наследия, которое осталось после этих событий. Рассказать эту историю — значит отдать дань уважения нашей полинезийской культуре, нашим корням и поделиться скрытой правдой о том, что на самом деле происходило на райских островах», — сказал Джонсон.