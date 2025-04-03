Linkin Park подали в Роспатент заявку на регистрацию своего логотипа в качестве товарного знака

По его информации, логотип регистрируют по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 25 и 41, что позволяет под этим брендом производить и продавать аудио- и видеозаписи с музыкой и музыкальными выступлениями, компакт-диски, аудиокассеты, виниловые пластинки и DVD-диски.