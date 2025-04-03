Linkin Park подали в Роспатент заявку на регистрацию своего логотипа в качестве товарного знака

Американская рок-группа Linkin Park подала заявку на регистрацию своего нового логотипа в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщило Агентство городских новостей «Москва».
По его информации, логотип регистрируют по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 25 и 41, что позволяет под этим брендом производить и продавать аудио- и видеозаписи с музыкой и музыкальными выступлениями, компакт-диски, аудиокассеты, виниловые пластинки и DVD-диски.
Товарный знак также позволяет продавать мерч — футболки, майки, толстовки, куртки, солнцезащитные очки, топы, рубашки, брюки, кальсоны, трусы, платья, шапки и напульсники. А еще под брендом проводить концерты, издавать музыкальные записи, предоставлять ВИП-возможности в виде интервью с участниками группы, фотосессий и прохода за кулисы.
По данным Роспатента, калифорнийская компания с ограниченной ответственностью «Линкин Парк, ЛЛК» подала заявку на регистрацию логотипа 1 апреля 2025 года. Речь идет о логотипе группы, представленном в 2024 году.