Таиланд введет специальные онлайн-анкеты для иностранных туристов с 1 мая

С 1 мая иммиграционное бюро полиции Таиланда обяжет иностранных туристов заполнять онлайн-форму для уведомления о прибытии в страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Иммиграционное бюро Таиланда внедрило цифровую карту прибытия в Таиланд (TDAC) для упрощения въезда путешественников в страну. Все иностранные граждане, прибывающие в Королевство Таиланд, должны заполнить TDAC онлайн перед въездом, говорится в сообщении.
Заполнить форму на сайте Tdac.immigration.go.th необходимо за три дня до поездки. Для оформления потребуется паспорт или проездной билет, а также информация о рейсе, дате прибытия и месте проживания. Еще необходимо будет указать имя, дату рождения и гражданство.
После заполнения личных данных иммиграционное бюро отправит на электронную почту письмо, которое необходимо будет предъявить по приезде. В полиции отметили, что заполнение TDAC является обязательным до прибытия: без него въезд не будет обработан сотрудниками иммиграционной службы.