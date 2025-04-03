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Таиланд введет специальные онлайн-анкеты для иностранных туристов с 1 мая

Сегодня в 11:45
Фото: Arkady Lukashov/Unsplash

С 1 мая иммиграционное бюро полиции Таиланда обяжет иностранных туристов заполнять онлайн-форму для уведомления о прибытии в страну. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иммиграционное бюро Таиланда внедрило цифровую карту прибытия в Таиланд (TDAC) для упрощения въезда путешественников в страну. Все иностранные граждане, прибывающие в Королевство Таиланд, должны заполнить TDAC онлайн перед въездом, говорится в сообщении.

Заполнить форму на сайте Tdac.immigration.go.th необходимо за три дня до поездки. Для оформления потребуется паспорт или проездной билет, а также информация о рейсе, дате прибытия и месте проживания. Еще необходимо будет указать имя, дату рождения и гражданство.

После заполнения личных данных иммиграционное бюро отправит на электронную почту письмо, которое необходимо будет предъявить по приезде. В полиции отметили, что заполнение TDAC является обязательным до прибытия: без него въезд не будет обработан сотрудниками иммиграционной службы.

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