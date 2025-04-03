Таиланд введет специальные онлайн-анкеты для иностранных туристов с 1 мая

Заполнить форму на сайте Tdac.immigration.go.th необходимо за три дня до поездки. Для оформления потребуется паспорт или проездной билет, а также информация о рейсе, дате прибытия и месте проживания. Еще необходимо будет указать имя, дату рождения и гражданство.