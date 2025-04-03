Суд дал Дрейку доступ к контрактам UMG и Кендрика Ламара по делу о клевете

Дрейк получил разрешение на доступ к секретным документам Universal Music Group (UMG) в ходе судебного разбирательства по делу о клевете в отношении песни Кендрика Ламара «Not Like Us». Об этом сообщила Би-би-си.
Рэпер попросил предоставить ему копии контракта лейбла с Кендриком Ламаром, а также информацию о зарплатах и бонусах топ-менеджеров звукозаписывающей компании. Дрейк обвиняет компанию в клевете из‑за публикации и продвижения песни Ламара. Канадец утверждает, что она распространила «ложную и злонамеренную информацию», что он педофил.
В прошлом месяце Universal подала прошение о прекращении дела, назвав его «нелогичной» попыткой «заставить замолчать» творческое самовыражение Ламара. Компания также попросила приостановить процесс сбора доказательств на время рассмотрения этой просьбы. Однако судья Жаннетт А.Варгас постановила, что судебное разбирательство должно быть продолжено.
«Теперь настало время увидеть, что UMG так отчаянно пыталась скрыть», — сказал Майкл Готтлиб, главный адвокат Дрейка. Согласно судебному заявлению, команда Дрейка требует предоставить документы, включая «все контракты между UMG и Кендриком Ламаром», а также сведения о зарплатах и планах поощрения старших сотрудников лейбла начиная с 2020 года.
UMG возразила против запроса, заявив, что «дорогостоящий и длительный» процесс сбора «коммерчески секретной» информации — это «неоправданное бремя», учитывая, что дело еще может быть закрыто. Слушание по ходатайству о прекращении дела назначено на 30 июня.
Иск Дрейка стал результатом его затяжного бифа с Ламаром. В одном из своих треков Дрейк обвинил коллегу в домашнем насилии. Ламар ответил песней «Not Like Us», в которой охарактеризовал Дрейка и его окружение как «сертифицированных педофилов», которых следует «поставить на учет».
В судебных документах Дрейк утверждает, что Universal знала, что слова Ламара были ложными, но «продолжала раздувать пламя» спора ради прибыли. В иске также содержится обвинение Universal в сговоре со Spotify для ложного завышения показателей стримов «Not Like Us», что обе компании отрицают.
В ответ Universal, которая уже более десяти лет работает с Дрейком, заявила: «Утверждения о том, что мы хотим навредить репутации любого артиста, тем более Дрейка, не только не соответствуют действительности, но и нелогичны».