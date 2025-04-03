Суд дал Дрейку доступ к контрактам UMG и Кендрика Ламара по делу о клевете

Рэпер попросил предоставить ему копии контракта лейбла с Кендриком Ламаром, а также информацию о зарплатах и бонусах топ-менеджеров звукозаписывающей компании. Дрейк обвиняет компанию в клевете из‑за публикации и продвижения песни Ламара. Канадец утверждает, что она распространила «ложную и злонамеренную информацию», что он педофил.