Трамп ввел пошлины на островах, населенных только пингвинами

Несмотря на это, согласно данным Всемирного банка по экспорту, в 2022 году США импортировали с островов Херд и Макдональд товаров на 1,4 млн долларов США, почти все были машинами и электротехникой. Что это были за товары, выяснить не удалось. За пять лет до этого объем импорта с островов Херд и Макдональд варьировался от 15 000 долларов США до 325 000 в год.