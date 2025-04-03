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Трамп ввел пошлины на островах, населенных только пингвинами

Сегодня в 10:36
Фото: Derek Oyen/Unsplash

Дональд Трамп ввел 10%-ную пошлину на товары для группы необитаемых вулканических островов вблизи Антарктиды, покрытых ледниками и населенных только пингвинами, пишет The Guardian.

Острова Херд и Макдональд, входящие в состав внешней территории Австралии, — одни из самых отдаленных мест на Земле. Туда можно попасть только с помощью двухнедельного путешествия на лодке из Перта на западном побережье Австралии. Они совершенно необитаемы, и считается, что последний раз люди посещали их почти 10 лет назад.

Тем не менее острова Херд и Макдональд попали в опубликованный Белым домом список стран, в отношении которых будут введены новые торговые пошлины. «Нигде на Земле нет безопасного места», — заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Острова Херд и Макдональд входят в число нескольких внешних территорий Австралии, перечисленных отдельно в списке пошлин, которые будут наложены на товары страны в размере 10%. На островах есть рыбный промысел, но нет ни зданий, ни человеческого жилья.

Несмотря на это, согласно данным Всемирного банка по экспорту, в 2022 году США импортировали с островов Херд и Макдональд товаров на 1,4 млн долларов США, почти все были машинами и электротехникой. Что это были за товары, выяснить не удалось. За пять лет до этого объем импорта с островов Херд и Макдональд варьировался от 15 000 долларов США до 325 000 в год.

Внешние территории входят в состав Австралии и не имеют самоуправления, но находятся в уникальных отношениях с федеральным правительством. В список Белого дома вошли Кокосовые острова (Килинг), остров Рождества и остров Норфолк.

Остров Норфолк с населением 2188 человек, расположенный в 1600 км к северо-востоку от Сиднея, был обложен пошлиной в 29% — на 19% выше, чем в остальной Австралии. В 2023 году остров Норфолк экспортировал в США товаров на сумму 655 000 долларов, причем основной экспорт составляла кожаная обувь на сумму 413 000 долларов США.

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