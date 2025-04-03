Дэвид Швиммер признался, что не мог слушать заглавную песню из сериала «Друзья»

Швиммер также добавил, что не смотрел «Друзей» после ухода из шоу: «Для меня это как будто я сделал это, я двигаюсь дальше. Я не возвращаюсь и не пересматриваю». По словам актера, он начал пересматривать сериал только после того, как его дочь Клео открыла его для себя в возрасте девяти лет. «Я готовил завтрак или что‑то еще и слышал смех своего ребенка. И тогда все мое отношение к этой песне и к шоу изменилось», — добавил он.