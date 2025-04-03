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Дэвид Швиммер признался, что не мог слушать заглавную песню из сериала «Друзья»

Сегодня в 11:07
Фото: Warner Bros. Television

Дэвид Швиммер рассказал в подкасте «Making a Scene», что не мог слушать заглавную песню из сериала «Друзья» в течение многих лет.

По словам актера, слушать на протяжении 10 сезонов трек в исполнении группы The Rembrandts 1995 года и после него было более чем достаточно.

«Скажу честно, было время, когда я просто слышал эту тему…» — объяснил он, не в силах описать свои ощущения. «У меня просто была такая реакция. Я имею в виду, я просто слышал ее так много раз.

Каждый раз, когда я выходил на шоу, ток-шоу или интервью, это была моя вступительная песня. Так что у меня просто не было на нее особенной реакции», — сказал он.

Швиммер также добавил, что не смотрел «Друзей» после ухода из шоу: «Для меня это как будто я сделал это, я двигаюсь дальше. Я не возвращаюсь и не пересматриваю». По словам актера, он начал пересматривать сериал только после того, как его дочь Клео открыла его для себя в возрасте девяти лет. «Я готовил завтрак или что‑то еще и слышал смех своего ребенка. И тогда все мое отношение к этой песне и к шоу изменилось», — добавил он.

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