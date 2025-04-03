В России предложили ввести налоговый вычет со свадьбы

«Свадьба — дело затратное. Даже в регионах чек за торжество нередко достигает сотен тысяч рублей. Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен», — отметил зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР).