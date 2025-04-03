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В России предложили ввести налоговый вычет со свадьбы

Сегодня в 08:57
Фото: Jeremy Wong Weddings/Unsplash

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести налоговый вычет со свадьбы. Об этом пишет РИА «Новости».

В случае принятия законопроекта у молодоженов появится возможность получить налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора, кейтеринга, аренду банкетного зала, услуги, музыкальное сопровождение.

Предполагается, что каждый из супругов сможет вернуть до 150 тыс. рублей за торжество в течение трех лет с момента брака. Общая сумма компенсации — до 300 тыс. рублей.

Авторы инициативы считают, что такая льгота будет полезна семьям, в особенности студентам-молодоженам, не обладающим большими финансовыми возможностями.

«Свадьба — дело затратное. Даже в регионах чек за торжество нередко достигает сотен тысяч рублей. Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен», — отметил зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР).

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