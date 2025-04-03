Генпрокуратура признала нежелательными фонды Элтона Джона по борьбе со СПИДом

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американского и британского фондов Elton John AIDS Foundation, основанных Элтоном Джоном для борьбы со СПИДом.
В ведомстве заявили, что организации поддерживают профилактику и борьбу со СПИДом среди уязвимых групп, включая ЛГБТ*, и борются с дискриминацией ВИЧ-инфицированных и людей с нетрадиционными взглядами.
По мнению Генпрокуратуры, в большей степени фонды «сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола». В ведомстве также считают, что организации негативно относятся к «защите духовно-нравственных ценностей».
«НПО активно участвуют в информационной кампании „коллективного Запада“ по дискредитации традиционных ценностей и эскалации социальной напряженности», — подчеркивается в заявлении.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.