Fox продлил на четыре сезона «Симпсонов», «Гриффинов», «Закусочную Боба» и «Американского папашу»

Телеканал Fox продлил на четыре сезона свои долгоиграющие мультсериалы «Симпсоны», «Гриффины», «Закусочная Боба» и «Американский папаша».
Таким образом, «Симпсоны» продлятся до 40-го сезона и, вероятно, достигнут 900 эпизодов к концу. «Гриффины» продлятся до 27-го сезона, «Закусочная Боба» — до 19-го, а «Американский папаша» вернется на Fox и продлится до 23-го сезона.
«Эта новая сделка отмечает вечную популярность этих культовых комедий, а также продолжительные и плодотворные отношения, которые мы продолжаем поддерживать с нашими друзьями из 20th Television Animation и блестящими создателями», — сказал в своем заявлении президент Fox Television Network Майкл Торн.
«Американский папаша» выходил девять сезонов на канале Fox, а в 2014 году переехал на TBS, где продолжался еще десять лет. Шоу закончило свое существование в конце марта, и тогда появились сообщения, что оно может вернуться на Fox.