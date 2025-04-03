Лекси Майнтри в роли Эль Вудс на первом кадре из приквела «Блондинки в законе»

Amazon MGM Studios опубликовал первый кадр из грядущего сериала-приквела «Блондинки в законе».
На снимке изображена Лекси Майнтри в образе Эль Вудс. Она лежит на кровати и разговаривает по стационарному телефону, как это делали многие в 90-е годы.
Грядущий сериал расскажет о жизни титулованной ученицы средней школы, которая превратилась в культовую девушку из первого фильма «Блондинка в законе».
В сериале также снимаются Джун Дайана Рафаэль в роли мамы Эль, Евы; Том Эверетт Скотт в роли отца Эль, Уайатта; Габриэль Поликано в роли Лиз, которую называют анти-Эль Вудс; Джейкоб Московиц в роли Майлза, звездного спортсмена школы, который очарован Эль, и Чандлер Кинни в роли Кимберли, старшеклассницы, которой не нравится Эль.
Сериал «Эль» анонсировали в мае 2024 года. Кресло шоураннера заняла Кэролайн Дрис, работавшая над «Стрелой» и «Дневниками вампира». Риз Уизерспун сыграла роль Эль Вудс в двух фильмах «Блондинка в законе». Первая картина, вышедшая в 2001 году, была основана на одноименной книге Аманды Браун и стала хитом, собрав в мировом прокате более 140 млн долларов. Сиквел вышел в 2003 году, а в 2009-м — телевизионный фильм «Блондинки в законе», где Уизерспун выступила только продюсером.