Universal анонсировал вторую часть лайв-экшна «Как приручить дракона»

Режиссер отметил, что ему всегда казалось, что персонаж Астрид «был немного недооценен» в оригинальном фильме: «Нико Паркер играет Астрид, [и] это наталкивает на мысль, что она пришла из другой культуры, что она потомок одного из тех ценных воинов-драконоборцев, которых викинги собирали в разных местах. Она надеется однажды стать вождем этого племени. У нее большие амбиции, и, что самое приятное, это создает конфликт между ней и Иккингом».