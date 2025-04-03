Universal анонсировал вторую часть лайв-экшна «Как приручить дракона». Об этом компания объявила на CinemaCon.
Второй фильм выйдет 11 июня 2027 года. Кто срежиссирует ленту, неизвестно. Каст и сюжет пока также не называются.
Новость появилась еще до выхода первого фильма. Новый фильм «Как приручить дракона» снял и написал режиссер и сценарист оригинальной трилогии мультфильмов Дин ДеБлуа. Роль Астрид в фильме исполнила Нико Паркер, а Рыбьенога Ингермана — Джулиан Деннисон.
Грядущий фильм — это переосмысление, которое соответствует сюжету оригинала, но в то же время глубже изучает мифологию и отношения персонажей.
Режиссер отметил, что ему всегда казалось, что персонаж Астрид «был немного недооценен» в оригинальном фильме: «Нико Паркер играет Астрид, [и] это наталкивает на мысль, что она пришла из другой культуры, что она потомок одного из тех ценных воинов-драконоборцев, которых викинги собирали в разных местах. Она надеется однажды стать вождем этого племени. У нее большие амбиции, и, что самое приятное, это создает конфликт между ней и Иккингом».