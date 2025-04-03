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Вышел тизер второй части «Пяти ночей с Фредди»

Сегодня в 06:10
Фото: Blumhouse Productions

Blumhouse выпустила первый тизер хоррора «Пять ночей с Фредди 2». Сиквел выйдет в мировой прокат 5 декабря.

В ролике аниматроники выходят за пределы пиццерии. Они проникают в школу, карнавал и другие места.

Кресло режиссера вновь занимает Эмма Томпсон. В «Пяти ночах у Фредди 2» возвращаются актеры Джош Хатчерсон, Мэтью Лиллард, Элизабет Лейл и Пайпер Рубио. К ним также присоединится Уэйн Найт из «Парка Юрского периода».

«Пять ночей у Фредди» снят по одноименной игре про кровожадных маскотов-аниматроников. В центре сюжета фильма — охранник, который после увольнения из ТЦ устраивается в заброшенную пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. С наступлением ночи он обнаруживает, что хранящиеся внутри аниматроники оживают и открывают охоту на людей, оказавшихся в пиццерии.

Оригинальный фильм вышел на Хэллоуин 2023 года и показал лучший старт года среди хорроров. За первый уик-энд он заработал 130 млн долларов, а общие сборы ленты достигли 300 млн. И это при бюджете всего в 20 млн.

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