Вышел тизер второй части «Пяти ночей с Фредди»

«Пять ночей у Фредди» снят по одноименной игре про кровожадных маскотов-аниматроников. В центре сюжета фильма — охранник, который после увольнения из ТЦ устраивается в заброшенную пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. С наступлением ночи он обнаруживает, что хранящиеся внутри аниматроники оживают и открывают охоту на людей, оказавшихся в пиццерии.