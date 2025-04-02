В Москве расширят трамвайную сеть и обновят поезда на Замоскворецкой линии

Московские власти заявили о планах по расширению трамвайной сети и обновлению поездов на зеленой ветке метро. Сергей Собянин перечислил основные транспортные проекты, утвержденные на 2025 год, в своем телеграм-канале.
В этом году столичный парк трамваев пополнится 50 единицами транспорта. Власти также хотят открыть движение по Трифоновской улице и проложить новые рельсы на проспекте Академика Сахарова.
Мэр подтвердил, что в 2025 году в Москве откроются 4 станции Троицкой линии — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». На Замоскворецкой линии запустят больше 200 вагонов «Москва-2024».
Кроме того, в столице появится третий речной маршрут — от причала «Новоспасский» до ЗИЛа. В Нагатинском затоне планируют наладить производство электросудов — сейчас их поставляют из Ленинградской области.
По словам мэра, в 2025 году закончится строительство семи городских вокзалов с реконструированными платформами. Среди них — «Беговая», «Царицыно», «Петровско-Разумовская». Также власти пообещали закончить реконструкцию Ленинградского вокзала.