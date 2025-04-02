Amazon подал заявку на покупку TikTok за несколько дней до дедлайна

Сегодня / 13:28
Switch 2 выйдет 5 июня. Для новой консоли Nintendo выпустит гонку Mario Kart World
Сегодня / 19:30
В Москве расширят трамвайную сеть и обновят поезда на Замоскворецкой линии
Сегодня / 17:55
Дидди, кетамин и война с Канадой: вышел тизер нового сезона «Южного Парка»
Сегодня / 17:20
Джуно Темпл сыграет главную роль в сериале «Мужья» от A24
Сегодня / 16:33
В «Аптекарском огороде» зацвел самый зловонный цветок в мире
Сегодня / 16:32
Юра Борисов побил рекорд популярности Никиты Кологривого на «Кинопоиске»
Сегодня / 15:35
В бывшей петербургской коммуналке откроют музей ОБЭРИУ
Сегодня / 15:00
Инфлюэнсерка подала в суд на пластического хирурга за «слишком большие» грудные имплантаты
Сегодня / 14:19
Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми
Сегодня / 13:30
Американский сенатор выступал 25 часов без перерывов на туалет
Сегодня / 13:27
В Китае компания наказывала сотрудников за неправильное расположение стульев и общение с родными
Сегодня / 13:13
Джон Красински и Натали Портман ищут источник бессмертия в трейлере нового фильма Гая Ричи
Сегодня / 13:09
Завершились съемки инклюзивного сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой
Сегодня / 12:40
В Швейцарии создали самые сложные наручные часы в истории
Сегодня / 12:39
В Москве выпадет до 10 сантиметров снега
Сегодня / 12:00
Умерла актриса и режиссер Наталья Назарова
Сегодня / 11:18
«Вещи помогают»: в Москве открылась фотовыставка об одежде, которую передают нуждающимся
Сегодня / 10:11
«Переходный возраст» вошел в десятку самых популярных сериалов Netflix всего за три недели
Сегодня / 10:09
Рэпер Desiigner второй раз за год выступит в Москве. Концерт пройдет 26 июля
Сегодня / 09:20
В Москве открылось онлайн-бронирование мест для пикников
Сегодня / 08:42
Дэвид Финчер снимет сиквел «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино. В главной роли Брэд Питт
Сегодня / 08:15
В России выпустят роман Лимонова, рукопись которого считалась утраченной
Сегодня / 07:52
«Не люблю, когда что‑то затягивается»: Энтони Старр рад завершению сериала «Пацаны»
Сегодня / 06:39
Рубен Флейшер работает над «Иллюзией обмана-4»
Сегодня / 06:15
Умер сыгравший Бэтмена актер Вэл Килмер
Вчера / 18:31
Lionsgate: Киану Ривз вернется к главной роли в «Джоне Уике-5»
Вчера / 17:58
«Помни, за что борешься»: Джеки Чан и Ральф Маккьо объединяются в трейлере «Каратэ-пацана: Легенд»
Вчера / 16:57
«Декстер: Первородный грех» продлили на второй сезон

Amazon подал заявку на покупку TikTok за несколько дней до дедлайна

Сегодня в 18:23
Фото: Yender Gonzalez/Unsplash

Компания Amazon в последний момент сделала предложение о покупке TikTok, сообщил Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Компания сделала это за несколько дней до истечения срока, когда приложение должно найти некитайского покупателя или столкнуться с запретом в США.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп обсудит судьбу TikTok на встрече в Овальном кабинете и рассмотрит окончательное предложение.

Американский технологический гигант стал еще одним претендентом на покупку популярной соцсети. В прошлом месяце Трамп заявил, что его администрация поддерживает контакты с четырьмя различными группами по поводу продажи платформы, не называя их.

Среди потенциальных покупателей в разное время называли Microsoft, Илона Маска, MrBeast, а также частную инвестиционную компанию Blackstone.

В январе Трамп подписал указ об отсрочке запрета приложения, который на короткое время отключил соцсеть для 170 млн пользователей в США.

Закон о запрете тиктока приняли в апреле 2024 года. Владельца компании ByteDance обязали продать его одобренной американской компании или закрыться из‑за подозрений в сборе персональных данных американцев и их передаче китайской разведке.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами