Amazon подал заявку на покупку TikTok за несколько дней до дедлайна

Компания Amazon в последний момент сделала предложение о покупке TikTok, сообщил Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.
Компания сделала это за несколько дней до истечения срока, когда приложение должно найти некитайского покупателя или столкнуться с запретом в США.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп обсудит судьбу TikTok на встрече в Овальном кабинете и рассмотрит окончательное предложение.
Американский технологический гигант стал еще одним претендентом на покупку популярной соцсети. В прошлом месяце Трамп заявил, что его администрация поддерживает контакты с четырьмя различными группами по поводу продажи платформы, не называя их.
Среди потенциальных покупателей в разное время называли Microsoft, Илона Маска, MrBeast, а также частную инвестиционную компанию Blackstone.
В январе Трамп подписал указ об отсрочке запрета приложения, который на короткое время отключил соцсеть для 170 млн пользователей в США.
Закон о запрете тиктока приняли в апреле 2024 года. Владельца компании ByteDance обязали продать его одобренной американской компании или закрыться из‑за подозрений в сборе персональных данных американцев и их передаче китайской разведке.