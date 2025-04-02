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Дидди, кетамин и война с Канадой: вышел тизер нового сезона «Южного Парка»

Сегодня в 17:55
Фото: South Park Studios/YouTube

На ютубе появился первый тизер 27-го сезона «Южного Парка». Его премьера состоится 9 июля.

Судя по всему, в новых сериях мы можем ожидать переполненные унитазы, кетамин, путешествующего в космосе Дидди и войну США с Канадой. «Вот дерьмо, нас всех уволят!» — кричит Баттерс из Центра управления воздушным движением, а на заднем плане самолеты врезаются друг в друга.

Трейлер начинается со зловещих живых сцен заброшенной детской площадки и крыла самолета. «Знаменитая драма возвращается», — говорится в надписи на экране, прежде чем мы видим классический анимационный стиль «Южного Парка».

Видео: South Park Studios/YouTube

Предыдущий сезон мультфильма вышел более двух лет назад, и шоу не выходило в эфир во время выборов 2024 года, что, по словам Паркера и Стоуна, было сделано «специально», потому что они больше не заинтересованы в высмеивании Трампа.

«Мы пытались делать „Южный Парк“ во время четырех или пяти президентских выборов, и это так сложно — это такой сумбур в голове, и кажется, что этому придается чрезмерное значение», — сказал Стоун.

«Очевидно, что это чертовски важно, но это как бы берет верх над всем, и мы просто меньше веселимся. Я не знаю, что еще мы можем сказать о Трампе», — добавил Паркер.

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