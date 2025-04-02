Джуно Темпл сыграет главную роль в сериале «Мужья» от A24

Звезда «Теда Лассо» и «Фарго» Джуно Темпл сыграет главную роль в новом драматическом сериале A24 «Husbands» («Мужья»), пишет Variety.
Шоу, основанное на одноименном романе Холли Грамазио, рассказывает о жительнице Лондона Лорен (Темпл), которая однажды вечером возвращается домой и встречает своего мужа Майкла — человека, которого она никогда не видела.
«Пока Лорен пытается понять, как она может быть замужем за человеком, которого она не помнит, Майкл отправляется на чердак, чтобы поменять лампочку, и внезапно исчезает», — говорится в логлайне.
«На его месте появляется новый муж. Осознав, что ее чердак создает бесконечное количество мужей, Лорен задается вопросом: если поменять жизнь так же просто, как поменять лампочку, как понять, что ты выбрал правильный путь? И как перестать пытаться стать лучше и начать жить по-настоящему?» — сказано в анонсе.
Сценарий проекта напишет Мириам Батти («Наследники», «Связанные насмерть», «Грызня»), а режиссером выступит Крейг Гиллеспи («Тоня против всех», «Друзья и соседи», «Пэм и Томми»). Они же займутся продюсированием сериала вместе с Энни Мартер («Виновный», «Никто», «Дьявол всегда здесь»), Fortunate Jack Productions, Gramazio и A24.