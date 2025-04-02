Джуно Темпл сыграет главную роль в сериале «Мужья» от A24

«На его месте появляется новый муж. Осознав, что ее чердак создает бесконечное количество мужей, Лорен задается вопросом: если поменять жизнь так же просто, как поменять лампочку, как понять, что ты выбрал правильный путь? И как перестать пытаться стать лучше и начать жить по-настоящему?» — сказано в анонсе.