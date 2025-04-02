Юра Борисов побил рекорд популярности Никиты Кологривого на «Кинопоиске»

Всего за три месяца Юра Борисов, номинированный «Оскар», набрал 1,12 млн просмотров страницы на «Кинопоиске». Это больше чем 1,04 млн просмотров Никиты Кологривого, которые он собрал за весь прошлый год, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
По итогам марта Борисов возглавил пятерку самых популярных персон на «Кинопоиске». За ним следуют Джейсон Стэтем, Сарик Андреасян, Майки Мэдисон и Иван Янковский.
В 2022 году Юра Борисов уже попадал в пятерку самых популярных актеров благодаря роли во втором сезоне «Эпидемии».
В прошлом году к нему было несколько всплесков интереса: в январе, когда создатели фильма «Мастер и Маргарита» поделились видео с озвучкой Борисовым кота Бегемота, затем в мае, когда «Анора» взяла главную награду на Каннском кинофестивале, и после премьеры фильма в России. Но больше всего его страницу открывали в 2025 году ― после объявления номинантов на «Оскар» и после самой церемонии.
В марте Юра Борисов завоевал премию «Ника» за участие в фильме «Кончится лето». В категории «Лучшая мужская роль» он разделил победу с Евгением Цыгановым, сыгравшим в «Мастере и Маргарите». А сама экранизация книги Михаила Булгакова стала триумфатором церемонии, победив в семи номинациях, включая главную — «Лучший игровой фильм».