Юра Борисов побил рекорд популярности Никиты Кологривого на «Кинопоиске»

В прошлом году к нему было несколько всплесков интереса: в январе, когда создатели фильма «Мастер и Маргарита» поделились видео с озвучкой Борисовым кота Бегемота, затем в мае, когда «Анора» взяла главную награду на Каннском кинофестивале, и после премьеры фильма в России. Но больше всего его страницу открывали в 2025 году ― после объявления номинантов на «Оскар» и после самой церемонии.