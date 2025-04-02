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В «Аптекарском огороде» зацвел самый зловонный цветок в мире

Сегодня в 16:33
Фото: телеграм-канал «Аптекарский огород МГУ»

В столичном Ботаническом саду МГУ впервые зацвел редкий цветок симплокарпус зловонный, резкий запах которого напоминает гниющее мясо. Об этом пресс-служба ботсада рассказала в своем телеграм-канале.

По словам куратора коллекции Алексея Филина, растение, известное как мясной цветок, привлекает внимание мух своим специфическим ароматом. Насекомые думают, что нашли идеальное место для того, чтобы отложить яйца.

«Симплокарпус не только обманывает насекомых, но и заботится о них. Его соцветие выделяет тепло, создавая вокруг себя „зону комфорта“ даже в холодные дни. Это позволяет опылителям пережидать непогоду, когда другие растения еще спят под снегом», — сказано в сообщении.

Цветок произрастает в сырых регионах Северной Америки, Европы и Азии и славится своими уникальными соцветиями, которые распускаются ранней весной.

В ботсаду отметили, что полюбоваться необычным, почти инопланетным, початком удастся недолго из‑за короткого периода цветения. В дикой природе это растение находится в уязвимом положении из‑за разрушения болотных экосистем. «Его цветение в саду — не только редкое явление, но и напоминание о важности сохранения таких уникальных видов», — подчеркнули в пресс-службе «Аптекарского огорода».

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Теги:
МГУ
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