В «Аптекарском огороде» зацвел самый зловонный цветок в мире

«Симплокарпус не только обманывает насекомых, но и заботится о них. Его соцветие выделяет тепло, создавая вокруг себя „зону комфорта“ даже в холодные дни. Это позволяет опылителям пережидать непогоду, когда другие растения еще спят под снегом», — сказано в сообщении.