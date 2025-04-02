В бывшей петербургской коммуналке откроют музей ОБЭРИУ

Сегодня / 13:28
Switch 2 выйдет 5 июня. Для новой консоли Nintendo выпустит гонку Mario Kart World
Сегодня / 16:33
В «Аптекарском огороде» зацвел самый зловонный цветок в мире
Сегодня / 16:32
Юра Борисов побил рекорд популярности Никиты Кологривого на «Кинопоиске»
Сегодня / 15:00
Инфлюэнсерка подала в суд на пластического хирурга за «слишком большие» грудные имплантаты
Сегодня / 14:19
Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми
Сегодня / 13:30
Американский сенатор выступал 25 часов без перерывов на туалет
Сегодня / 13:27
В Китае компания наказывала сотрудников за неправильное расположение стульев и общение с родными
Сегодня / 13:13
Джон Красински и Натали Портман ищут источник бессмертия в трейлере нового фильма Гая Ричи
Сегодня / 13:09
Завершились съемки инклюзивного сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой
Сегодня / 12:40
В Швейцарии создали самые сложные наручные часы в истории
Сегодня / 12:39
В Москве выпадет до 10 сантиметров снега
Сегодня / 12:00
Умерла актриса и режиссер Наталья Назарова
Сегодня / 11:18
«Вещи помогают»: в Москве открылась фотовыставка об одежде, которую передают нуждающимся
Сегодня / 10:11
«Переходный возраст» вошел в десятку самых популярных сериалов Netflix всего за три недели
Сегодня / 10:09
Рэпер Desiigner второй раз за год выступит в Москве. Концерт пройдет 26 июля
Сегодня / 09:20
В Москве открылось онлайн-бронирование мест для пикников
Сегодня / 08:42
Дэвид Финчер снимет сиквел «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино. В главной роли Брэд Питт
Сегодня / 08:15
В России выпустят роман Лимонова, рукопись которого считалась утраченной
Сегодня / 07:52
«Не люблю, когда что‑то затягивается»: Энтони Старр рад завершению сериала «Пацаны»
Сегодня / 06:39
Рубен Флейшер работает над «Иллюзией обмана-4»
Сегодня / 06:15
Умер сыгравший Бэтмена актер Вэл Килмер
Вчера / 18:31
Lionsgate: Киану Ривз вернется к главной роли в «Джоне Уике-5»
Вчера / 17:58
«Помни, за что борешься»: Джеки Чан и Ральф Маккьо объединяются в трейлере «Каратэ-пацана: Легенд»
Вчера / 16:57
«Декстер: Первородный грех» продлили на второй сезон
Вчера / 16:11
Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в начале 2026 года
Вчера / 15:43
На уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, завели уголовное дело
Вчера / 15:11
«К себе нежно» Ольги Примаченко возглавила Всероссийский книжный рейтинг 2024 года
Вчера / 14:37
Песня башкирской группы Ay Yola попала на седьмую строчку чарта Shazam

В бывшей петербургской коммуналке откроют музей ОБЭРИУ

Сегодня в 15:35
Фото: @julia.senina

В доме Павла Мульханова, на углу Съезжинской улицы и Кронверкского проспекта, откроется музей-квартира ОБЭРИУ, сообщает «Собака». Музей появится в бывшей фамильной квартире поэта-обэриута Александра Введенского, которая до недавних пор была коммуналкой.

Автором идеи выступила Юлия Сенина, курирующая музей «Полторы комнаты» в Доме Мурузи. Инвестор проекта ― Андрей Гнатюк, владелец арт-усадьбы Веретьево. Сенина и Гнатюк договорились с владельцами коммуналки на покупку квартиры.

Сейчас идет первый этап работ. Из квартиры убрали почти всю мебель, стены расчищают слой за слоем, как археологический объект. На одной из стен уже нашли граффити обэриутов ― рыбку и отпечаток руки. Предварительные работы будут идти до зимы.

«Дальше посмотрим на расчищенное пространство, на находки — и начнем думать о концепции музея и о его будущей архитектуре. Это точно не будет традиционный мемориальный музей в том виде, к которому мы привыкли. Нам предстоит перепридумать формат мемориального музейного пространства. Задача — сделать его созвучным жизни и поэзии обэриутов», ― отметила Сенина.

В декабре в расчищенной квартире планируют провести первое публичное мероприятие ― совместный день рождения Хармса и Введенского. Сам музей откроется не раньше конца 2026 года.

Дом на углу Съезжинской улицы и Кронверкского проспекта архитектор Павел Мульханов построил в 1911 году. Введенские переехали сюда в 1914 году, и с большой вероятностью в их квартире до этого никто не жил. Квартира полностью принадлежала Введенским в ленинградские годы жизни поэта, в том числе в период расцвета ОБЭРИУ, и здесь проходили встречи участников объединения.

В 1930-х семью Введенских уплотнили, и квартира начала превращаться в коммуналку. Вероятно, это произошло после первого ареста поэта в 1931 году. До настоящего времени в квартире сохранились шкафы и печь, в которой после ареста Введенского его супруга сожгла все рукописи поэта, хранившиеся здесь. По разным оценкам, в огне и при других обстоятельствах были уничтожены почти три четверти «взрослых» произведений Введенского.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами