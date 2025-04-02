В бывшей петербургской коммуналке откроют музей ОБЭРИУ

В 1930-х семью Введенских уплотнили, и квартира начала превращаться в коммуналку. Вероятно, это произошло после первого ареста поэта в 1931 году. До настоящего времени в квартире сохранились шкафы и печь, в которой после ареста Введенского его супруга сожгла все рукописи поэта, хранившиеся здесь. По разным оценкам, в огне и при других обстоятельствах были уничтожены почти три четверти «взрослых» произведений Введенского.