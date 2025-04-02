В бывшей петербургской коммуналке откроют музей ОБЭРИУ

В доме Павла Мульханова, на углу Съезжинской улицы и Кронверкского проспекта, откроется музей-квартира ОБЭРИУ, сообщает «Собака». Музей появится в бывшей фамильной квартире поэта-обэриута Александра Введенского, которая до недавних пор была коммуналкой.
Автором идеи выступила Юлия Сенина, курирующая музей «Полторы комнаты» в Доме Мурузи. Инвестор проекта ― Андрей Гнатюк, владелец арт-усадьбы Веретьево. Сенина и Гнатюк договорились с владельцами коммуналки на покупку квартиры.
Сейчас идет первый этап работ. Из квартиры убрали почти всю мебель, стены расчищают слой за слоем, как археологический объект. На одной из стен уже нашли граффити обэриутов ― рыбку и отпечаток руки. Предварительные работы будут идти до зимы.
«Дальше посмотрим на расчищенное пространство, на находки — и начнем думать о концепции музея и о его будущей архитектуре. Это точно не будет традиционный мемориальный музей в том виде, к которому мы привыкли. Нам предстоит перепридумать формат мемориального музейного пространства. Задача — сделать его созвучным жизни и поэзии обэриутов», ― отметила Сенина.
В декабре в расчищенной квартире планируют провести первое публичное мероприятие ― совместный день рождения Хармса и Введенского. Сам музей откроется не раньше конца 2026 года.
Дом на углу Съезжинской улицы и Кронверкского проспекта архитектор Павел Мульханов построил в 1911 году. Введенские переехали сюда в 1914 году, и с большой вероятностью в их квартире до этого никто не жил. Квартира полностью принадлежала Введенским в ленинградские годы жизни поэта, в том числе в период расцвета ОБЭРИУ, и здесь проходили встречи участников объединения.
В 1930-х семью Введенских уплотнили, и квартира начала превращаться в коммуналку. Вероятно, это произошло после первого ареста поэта в 1931 году. До настоящего времени в квартире сохранились шкафы и печь, в которой после ареста Введенского его супруга сожгла все рукописи поэта, хранившиеся здесь. По разным оценкам, в огне и при других обстоятельствах были уничтожены почти три четверти «взрослых» произведений Введенского.