Инфлюэнсерка подала в суд на пластического хирурга за «слишком большие» грудные имплантаты

По ее словам, физическое и психическое воздействие перенесенных ею страданий привело к тому, что она уехала из Великобритании и «прекратила работу в качестве инфлюэнсера», потеряв свою «успешную карьеру в социальных сетях». Запрашиваемая ею сумма в 1,7 млн фунтов стерлингов включает потенциальный упущенный заработок в соцсетях в размере около 1,4 млн фунтов стерлингов.