Инфлюэнсерка подала в суд на пластического хирурга за «слишком большие» грудные имплантаты

Британская инфлюэнсерка подала в суд на пластического хирурга, потребовав компенсацию в 1,7 млн фунтов стерлингов (2,2 млн долларов). Блогерка утверждает, что поставленные им слишком большие грудные имплантаты разрушили ее карьеру, сообщил Independent.
30-летняя Даниель Мансутти заявила, что в результате трех операций ее грудь оказалась «изуродована» и приобрела «очень плохой косметический вид».
Обладательница 1,6 млн подписчиков сделала первую операцию по установке грудных имплантатов в декабре 2020 года. Еще две процедуры блогерка сделала в январе и мае 2021 года, после того как ее левая грудь начала обвисать, а сосок «направился наружу».
По ее словам, после обращения к третьему хирургу ей сообщили, что изначальные имплантаты оказались слишком большими. Это привело к тому, что грудные мышцы на левой стороне оторвались от кости, вызвав у женщины регулярные сильные боли и сделав ее грудь асимметричной.
В ходе последней операции Мансутти удалили имплантаты. Теперь она судится с пластическим хирургом с Харли-стрит Доменико Милето, который проводил первоначальную процедуру. Инфлюэнсерка обвинила его в том, что он порекомендовал ей имплантаты слишком большого размера.
По ее словам, физическое и психическое воздействие перенесенных ею страданий привело к тому, что она уехала из Великобритании и «прекратила работу в качестве инфлюэнсера», потеряв свою «успешную карьеру в социальных сетях». Запрашиваемая ею сумма в 1,7 млн фунтов стерлингов включает потенциальный упущенный заработок в соцсетях в размере около 1,4 млн фунтов стерлингов.
Милето не признал своей вины. Врач настаивает, что в операции не было ничего плохого, что имплантаты были не слишком большими и что девушка сама попросила грудь такого размера.