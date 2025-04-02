Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Это не первый раз, когда Ван Дамма обвиняют в сексуализированном насилии. В 2022 году бельгийская прокуратура начала расследование против него после жалобы 33-летней женщины. Она утверждала, что в августе 2021 года в элитном баре Брюсселя актер напал на нее, требуя секса. Тогда Ван Дамм отрицал обвинения.