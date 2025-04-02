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Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Сегодня в 14:19
Фото: Jeff Kravitz/Getty Images

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми, которое расследует прокуратура Румынии. Об этом сообщает местное издание Libertatea.

Дело было открыто после жалобы румынки, которой сейчас 26 лет. Предполагаемые события произошли во французских Каннах в 10 лет назад, когда она была несовершеннолетней.

Знаменитого актера обвиняют в том, что он пользовался сексуальными услугами пяти румынских девушек, находившихся в уязвимом положении. Истица утверждает в жалобе, что «девушек дарили актеру», и присутствовавшие знали, что молодые женщины подвергались эксплуатации.

Ван Дамма обвиняют по трем пунктам ― использование услуг эксплуатируемого лица, организация преступной группы и торговля людьми.

Главный фигурант дела ― румынский бизнесмен и владелец модельного агентства Морел Боля. В 2022 году его обвинили в торговле несовершеннолетними. По версии следствия, предприниматель через свое агентство вовлекал девушек в деятельность, связанную с «сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения».

Это не первый раз, когда Ван Дамма обвиняют в сексуализированном насилии. В 2022 году бельгийская прокуратура начала расследование против него после жалобы 33-летней женщины. Она утверждала, что в августе 2021 года в элитном баре Брюсселя актер напал на нее, требуя секса. Тогда Ван Дамм отрицал обвинения.

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