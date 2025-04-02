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Switch 2 выйдет 5 июня. Для новой консоли Nintendo выпустит гонку Mario Kart World

Сегодня в 13:28

Switch 2 выйдет 5 июня. Об этом компания Nintendo сообщила на онлайн-презентации Direct.

Консоль будет поставляться с 7,9-дюймовым экраном 1080p с частотой 120 Гц, док-станцией 4K и контроллерами Joy-Con 2, которые могут работать как мышь. Switch 2 также оснащен 256 ГБ встроенной памяти вместо 32 ГБ в оригинальной версии Switch.

Nintendo также анонсировала новую гонку Mario Kart World, в которой есть режим открытого мира и внутриигровые эффекты, зависящие от времени суток и погоды. В гонках смогут участвовать до 24 игроков. Игра выйдет в один день с консолью.

На Switch 2 также выйдут Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Super Mario Party Jamboree, обновленные версии Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom и Metroid Prime 4, Kirby and the Forgotten Land с дополнительным контентом, Hogwarts Legacy, Elden Ring, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, Split Fiction и другие игры.

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