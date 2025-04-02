Джон Красински и Натали Портман ищут источник бессмертия в трейлере нового фильма Гая Ричи

Фильм рассказывает об отдалившихся друг от друга брате и сестре, которые объединяются ради масштабного ограбления. Используя свои знания в истории, они пытаются найти мифический Фонтан молодости. Это эпическое приключение изменит их жизни и, возможно, приведет к бессмертию, гласит синопсис.