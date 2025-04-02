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Американский сенатор выступал 25 часов без перерывов на туалет

Сегодня в 13:30
Фото: AP

Сенатор США Кори Букер побил рекорд по продолжительности речи, когда‑либо произнесенной в сенате, сообщило Associated Press.

Выступление демократа из Нью-Джерси стало символическим протестом против президента Дональда Трампа. В своей речи, которая длилась 25 часов и 4 минуты, он предупредил о «серьезном» моменте в американской истории, требующем «срочных» действий.

Хотя это не было филибастером — речью, призванной помешать принятию законопроекта, — марафон Букера задержал законодательную деятельность в контролируемом республиканцами сенате. Правила таких выступлений требуют, чтобы оратор оставался стоять и не делал перерывов на туалет.

Предыдущий рекорд принадлежал сенатору-республиканцу Строму Термонду, который в 1957 году выступал 24 часа 18 минут против Закона о гражданских правах.

Сенатор сказал, что будет выступать до тех пор, пока будет физически способен. Он начал выступление в 19.00 по местному времени в понедельник и закончил в 20.06 во вторник.

55-летний демократ посвятил часть времени чтению писем избирателей, которые заявили, что пострадали от политики президента Трампа. Бывший кандидат в президенты также провел время, обсуждая спорт, читая стихи и отвечая на вопросы коллег. Афроамериканец также рассказал о своих корнях потомка рабов и рабовладельцев.

«Я здесь, потому что, каким бы сильным он ни был, народ сильнее», — сказал он, имея в виду рекордное выступление сегрегациониста Термонда 68 лет назад. Демократическая партия поддержала символический акт протеста Букера.

Окончив речь, сенатор сказал, что собирается «разобраться с некоторыми неотложными биологическими потребностями», которые он ощущал.

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