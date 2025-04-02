В Китае компания наказывала сотрудников за неправильное расположение стульев и общение с родными

В Китае компания Super Deer, производящая средства по уходу за зубами в городе Хэфэй, подверглась судебному иску и осуждению за создание «тюремных» условий труда. Об этом сообщает South China Morning Post.
В первой половине 2023 года компания занимала 75% рынка зубных нитей. Ее годовой объем продаж достиг 400 млн юаней (55 млн долларов). В марте этого года в сети появилась копия офисных правил компании, согласно которой сотрудникам строго запрещено пользоваться мобильными телефонами и покидать территорию Super Deer в рабочее время.
По словам сотрудников, им не разрешают выходить из офиса даже во время обеда. Они вынуждены оставаться за своими столами, чтобы заказать еду. Для того чтобы правила соблюдались, руководство установило повсюду камеры.
Лю Чанг, работающая в Super Deer, рассказала, что однажды начальник сделал ей замечание за использование наушников во время обеденного перерыва. Это вынудило ее воспользоваться смарт-часами, чтобы незаметно пообщаться с семьей.
Другой сотрудник рассказал о наказании работников за неправильное расположение стульев, об ограничении времени на туалетные перерывы и о проверке того, что все находятся за своими рабочими столами.
Super Deer также обвинили в незаконном держании трудовых договоров работников, уклонении от обязанностей по социальному страхованию и незаконном увольнении сотрудников. 25 марта отдел надзора за безопасностью труда города Хэфэй объявил о начале расследования.