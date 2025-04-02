В Москве выпадет до 10 сантиметров снега

В Москву возвращается зима. С воскресенья, 6 апреля, столичный регион окажется в холодной части южного циклона, сообщила главная специалистка ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Северо-восточный ветер принесет в город снег и похолодание. С 6 по 8 апреля может выпасть до 10 сантиметров снега, который при слабоположительной температуре не скоро растает.
«Синоптическая ситуация будет похожа на апрель 1998 года, когда снежный покров восстановился 12 апреля и продержался до 20-го числа. И высота снежного покрова в Москве достигала 28 сантиметров», ― отметила Позднякова.
В столичном метобюро тоже сказали, что ожидают на выходных в столице снег с дождем. «И в последующие дни погода будет некомфортная, может даже восстановиться снежный покров», ― добавили там.