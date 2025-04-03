Сотрудники «Яндекс Еды» рассказали о своей работе в фильме «Путь Еды»

«Яндекс Еда» представила документальный фильм «Путь Еды». В нем эксперты сервиса и комик Сергей Орлов рассказали о работе приложения: как устроено ценообразование доставки, работают рекомендательные ленты, рассчитываются сроки доставки.
По словам представителей компании, из фильма зрители могут узнать, кто развивает «Яндекс Еду» и какой путь проходит блюдо от оформления заказа пользователем до момента доставки.
В частности, сотрудники «Еды» поведали, как научили YandexGPT генерировать текст о блюдах, а Сергей Орлов поделился опытом создания описания шаурмы. А еще эксперты сообщили, как определили вместимость термосумки курьера с помощью университетской задачи о рюкзаке.
Героями фильма стали руководитель ecom-сервисов «Яндекса» Роман Маресов, СЕО «Яндекс Еды» Евгений Анищенков, CPO Алексей Мартемьянов, COO Максим Ивенин, CTO Александр Швец, CDO Илья Ирхин и другие.
Они рассказали об особенностях корпоративной культуры сервиса и традициях в команде — например, о том, как регулярно ходят на совместные ужины и почему после успешных запусков бьют в гонг в офисе.
Фильм «Путь Еды» доступен на «Кинопоиске» и ютубе.