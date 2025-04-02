В Швейцарии создали самые сложные наручные часы в истории

Швейцарская компания Vacheron Constantin выпустила самые сложные наручные часы в истории, пишет CNN.
Как отмечает издание, в часовом деле под усложнением понимается любая функция, выходящая за рамки стандартного определения времени, например, григорианский календарь или отображение фаз луны. В новых часах Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication таких функций рекордное количество — 41.
Единственный экземпляр, представленный на выставке Watches and Wonders в Швейцарии, состоит из 1521 отдельного компонента. Часовая компания пытается защитить свое новое творение с помощью 13 патентных заявок, семь из которых касаются механизма звонка.
У часов есть три разных способа измерения времени: Обычный 24-часовой день, сидерическое время (период вращения Земли вокруг своей оси, примерно на 4 минуты короче календарного дня) и солнечный день (он корректируется с учетом эллиптической орбиты Земли).
Среди десятков других функций — астрономические, отслеживающие положение, высоту, траекторию и угол наклона Солнца относительно земного экватора. Вращающийся дисплей с изображением 13 созвездий Зодиака можно настроить так, чтобы показать, когда эти звезды будут видны на небе в следующий раз.
Компания назвала свои часы «шедевром инноваций» и отметила, что создавала их 8 лет. Корпус часов изготовлен из 18-каратного белого золота и содержит более 200 драгоценных камней, в том числе несколько сапфировых дисков.
Vacheron Constantin была основана в 1755 году и сейчас принадлежит конгломерату предметов роскоши Richemont, а также является обладателем рекорда самых сложных карманных часов. Часы Berkley Grand Complication, представленные в прошлом году, имеют 63 часовых усложнения, включая китайский вечный календарь, отображающий сложный лунно-солнечный цикл.